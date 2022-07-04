اجازة عيد الاضحى.. اعرف مواعيد القطارات الإضافية بخطوط السكة الحديد لو محجزتش

كتب: سيد الخلفاوى

يبحث الكثير من المواطنين عن إجازة عيد الأضحى المبارك وعن مواعيد القطارات الإضافية فى خطوط السكة الحديد، حيث شغلت الهيئة قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية بداية من الأحد وتستمر حتى يوم 20 يوليو تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وننشر خطوط ومواعيد القطارات الاضافية المقرر تشغيلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



أولا:

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية فى الفترة من 3/7 حتى 20/7 كالتالى :

• قطار 1940ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.55.

• قطار 1941 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05.

• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتى ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 13.35.

• قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/5 -7 حتى ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00.

• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 8.55.

• قطار 1937 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10.30.

• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 8.55.

• قطار 1935 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

ثانيا:

تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية فى الفترة من 3/7 حتى 19/7 كالتالى :

• قطار 2202 القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05.15.

• قطار 2203 أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55

• قطار 2204 القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 23.05.

• قطار 2205 أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

ثالثا:

تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعى واهالى النوبة ونادى الجعافرة وابو الريش كالتالى :

• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعى القاهرة / أسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.20.

• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعى أسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

• قطار 2026 تحيا مصر لنادى الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.05.

• قطار 2027 تحيا مصر لنادى الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

• قطار 2028 تحيا مصر لنادى أبو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04.45.

• قطار 2029 تحيا مصر لنادى أبو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

• قطار 2030 تحيا مصر لنادى النوبة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.40.

• قطار 2037 تحيا مصر لنادى النوبة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07.25.

• قطار 2032 تحيا مصر لنادى النوبة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20.

• قطار 2033 تحيا مصر لنادى النوبة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.