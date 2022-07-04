إصابة 3 أشخاص اثر تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا. تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة كلا من محمد وجدى رجب 34 عام، مقيم الشيخ زايد الإسماعيلية، مصاب اشتباه كسر بالفخد الأيسر، وكدمة بالظهر وجروح بالرأس، ورنا ناصر على 26 عام مقيمة بنفس العنوان مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وحسن على أحمد فرغلى 33 عام مقيم أبوتيج أسيوط ومصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية والعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا. وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات وسؤال المصابين.