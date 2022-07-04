اليوم السابع
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إصابة 2 في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة ونقلهم للمستشفى بالغربية

الإثنين، 04 يوليه 2022 08:32 م
إصابة 2 في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة ونقلهم للمستشفى بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة فى زمام الطريق، أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وتم انتشال السيارة ونقل 2 مصابين بمعرفة الأهالى للمستشفى قبل وصول الإسعاف.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة امام قرية شبرا النملة مركز طنطا.

 

انتقلت قوة أمنية وقوات الانقاذ لمكان البلاغ وتم انتشال السيارة وإخراج 2 مصابين ونقلهم بمعرفة الأهالى للمستشفى قبل وصول الإسعاف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


مدير امن الغربية

طنطا

انقلاب سيارة ملاكي بالغربية

قرية شبرا النملة بالغربية



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