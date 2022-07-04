إصابة 11 شخصا بتسمم غذائي بسبب تناول وجبة سمك منزلية بشبين القناطر

شهدت قرية اجهور الصغرى التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعرض 11 شخص لحالة تسمم غذائى، وذلك بعد تناول وجبة سمك تم إعدادها بالمنزل، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد سيد القاضى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال 11 شخصا مصابين بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة سمك منزلية بقرية أجهور الصغرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وصول حالات تسمم غذائي بعد تناول سمك بالمنزل بقرية أجهور الصغرى دائرة المركز، وهم "حسن ط ي"، 64 سنة، فلاح، و"صباح م ح"، و"فرج ح ط"، 48 سنة، فلاح، و"أحمد ف ح"، 25 سنة، و"هدية س ح"، 43 سنة، و"وردة ط ح"، 16 سنة، و"مريم ح ط"، 16 سنة، و"أمنية ع أ"، 18 سنة، و"يوسف م"، 5 سنوات، و"سجدة أ ا"، عامين، و"مكة م ع"، 20 سنة.