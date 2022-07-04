إصابة مزارع بتسمم نتيجة استنشاق مبيد حشرى بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أصيب مزارع بمحافظة الدقهلية اليوم، بحالة تسمم، وجرى تحويله من مستشفى منية النصر ‏المركزى إلى مستشفى السموم بالمنصورة يعانى فقدان فى الوعى وحالته العامة غير مستقرة إثر استنشاق ‏مبيد زراعى شديد السمية "مبيد الفردان" حال عمله فى أرضه الزراعية بنطاق قرية البجلات مركز منية ‏النصر، وهو ما تسبب فى إحداث إصابته.‏

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو "ابراهيم أ. ‏ف."، 18 عامًا، عامل زراعى مقيم بناحيه قرية البجلات مركز منية النصر مصابًا بحاله تسمم، ويعانى فقدان فى ‏الوعى والحالة العامة غير مستقرة، و تم تحويله مستشفى السموم بالمنصورة .‏

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء عمل المصاب بالأرض الزراعية ‏ورش "مبيد الفردان" حدثت إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .‏