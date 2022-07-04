أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

الرئيس السيسي يوجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي وترشيد الإنفاق الحكومي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة". مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الأرصاد: الحرارة فى الظل بالقاهرة الكبرى 36 درجة وننصح بارتداء غطاء الرأس كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى الأن المقاسة فى الظل 36 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد يتجاوز حاجز 40 درجة مئوية. المالية: مصر تبدأ منظومة ضريبية على أعلى المستويات العالمية 10 يوليو أعلن الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب سيتوقف بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 6 يوليو وسيعود يوم 10 يوليو، قائلا: "وذلك لأن مصر سيكون لديها منظومة ضريبية خلال 4 أيام على أعلى المستويات العالمية".

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