أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
الرئيس السيسي يوجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي وترشيد الإنفاق الحكومي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".
مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
الأرصاد: الحرارة فى الظل بالقاهرة الكبرى 36 درجة وننصح بارتداء غطاء الرأس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى الأن المقاسة فى الظل 36 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد يتجاوز حاجز 40 درجة مئوية.
المالية: مصر تبدأ منظومة ضريبية على أعلى المستويات العالمية 10 يوليو
أعلن الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب سيتوقف بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 6 يوليو وسيعود يوم 10 يوليو، قائلا: "وذلك لأن مصر سيكون لديها منظومة ضريبية خلال 4 أيام على أعلى المستويات العالمية".
أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، فى بيان صحفى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
جنايات قنا الاقتصادية: تأجيل قضية "مستريح أسوان" لجلسة 8 أغسطس المقبل
أجلت محكمة جنايات قنا دائرة الجنايات الاقتصادية، جلسة قضية مصطفى البنك، مستريح أسوان، والمتهم بالنصب الاحتيال على الأهالى بمحافظة أسوان، ليوم 8 أغسطس القادم.
بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيل
أتاحت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT ركوب القطار للجمهور، وذلك بداية من محطة عدلى منصور المركزية حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين
والتجارة الداخلية، أنه تم زياردة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية إلى 120 طن يومياً، كما يتم طرح أيضا أكثر من 40 طن لحوم برازيلي مجمدة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية مع سعر اللحوم المجمدة، من 90 إلى 85 جنيها للكيلو الواحد.
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع وارتفاع بنسب الرطوبة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى.
5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من مشروع صكوك الأضاحى.. إنفوجراف
يعد مشروعا صكوك الأضاحي والإطعام من أهم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تحقق التكافل المجتمعي والأهداف الاستراتيجية للدولة في التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة المحافظات، وتقديمها لهم بجودة عالية وصورة كريمة، وذلك عبر منظومة شفافة وواضحة لعملية الشراء والذبح والتوزيع، الأمر الذي يعزز من العمل الخيري والإنساني ويرسخ قيم التكافل والتعاون والترابط داخل المجتمع المصري.
التموين: مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لـ 6 أشهر
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يكفى لما يقرب من 6.5 أشهر ومعدل الاستهلاك الشهرى من الأقماح يصل لـ 750 ألف طن.
بعثة الحج المصرية: بدء تجهيز مخيمات الحجاج بمنى وعرفات
أعلنت بعثة الحج المصرية بدء تجهيز مخيمات الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات؛ وذلك بعد أن أعلنت السلطات السعودية، عن أن وقفة عرفات ستكون يوم الجمعة المقبل، ولأول مرة هذا العام، سيتم زيادة المساحة المخصصة لكل حاج بمشعر منى.
"التموين" تعلن زيادة ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة ضخ اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
وزير خارجية روسيا: لن نسمح بسيطرة حلف الناتو على الحبوب الأوكرانية
قال وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف، إن بلاده لن تسمح بسيطرة حلف الناتو على الحبوب الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
الزمالك يرفض الصفقات التبادلية فى تدعيمات الفريق بالموسم الجديد
يرفض مسئولو نادي الزمالك اتباع نظام الصفقات التبادلية خلال تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مرتضي منصور رئيس النادي أن هذا النظام مرفوض ولن يتم اتباعه.
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