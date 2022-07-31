8 فرص لمصر أكدتها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمصر 2030.. تعرف عليها

كتبت ــ منال العيسوى

أكدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، على وجود عدد من الفرص خلال المرحلة الحالية لابد أن تستفيد منها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة، حيث تعد هذه الاستراتيجية هى المرجع الأول استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورتها السابعة والعشرين والذى تستضيفه مصر نهاية العام الحالى.

وتضمنت الاستراتيجية تحديــد خمســة أهــداف رئيسية مع تحليــل نقــاط القــوة والضعف والفرص والتهديدات حيث شملت الفرص 8 محاور رئيسية وهى:

1 - تميز قطاع الطاقة من حيث وجود وحدات وزارية خاصة بتغير المناخ وكفاءة الطاقة وأنشطة التخفيف مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتعديل السياسات.

2ـ تطابق العديد من الخطط الاستراتيجية للدولة مع بعد التخفيف من التغيرات المناخية منها إستراتيجية إدارة المخلفات الصلبة البلدية .

3. رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والوقود وترشيد الاستهلاك.

4. دور مصر الريادي في المفاوضات الدولية حول تغير المناخ واستضافتها لمؤتمر تغير المناخ 2022.

5. تنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على مصر 2100

6. تتمتع مصر بشدة أشعة الشمس وقوة الرياح في العديد من المناطق وبالتالي يمكن التوسع بشكل كبير في إنتاج الطاقة المتجددة.

7. حرص الكثير من الجهات المانحة على تقديم تسهيلات لتمويل مشروعات التخفيف.

8. التطور التكنولوجي المتسارع والذي من شأنه تمكين العديد من المعنيين والجماهير من التعرف على الظواهر الطبيعية والمناخية المختلفة وتغيرها وأسباب ذلك، مما يكون له الأثر الإيجابي في توعية ورفع الوعي المجتمعي.