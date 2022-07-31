130 دولة تؤكد مشاركتها حتى الآن فى "إكسبو أوساكا 2025 "

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المجر وفيجي وموريشيوس وموريتانيا أعلنت انضمامها إلى 126 دولة ومنطقة بالإضافة إلى 8 منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، التي أكدت بالفعل مشاركتها في إكسبو 2025 ، والذي من المقرر أن يقام ، في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات".



وفي اجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس الماضي لرابطة المحافظين الوطنية، قال كينجي واكاميا ، وزير معرض إكسبو العالمي 2025 إن المعرض سيكون "فرصة مثالية لتنشيط الاقتصادات المحلية".



وأعرب حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا عن أمله في أن يتم نشر الإنجازات المحلية من خلال المعرض، مطالبا الحكام الآخرين بالتعاون في إنجاح الحدث.



وتهدف الحكومة اليابانية إلى جذب مشاركة 150 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى 25 منظمة دولية، في معرض إكسبو العالمي، وتتوقع وصول عدد زوار الحدث العالمي إلى نحو 28.2 مليون ضيف منهم 3.5 مليون ضيف من خارج اليابان.



وسيتم تنظيم المعرض الدولي الذي يقام للمرة الثانية في أوساكا باليابان، على مساحة يمكن زيارتها أو مشاهدتها من قبل 8 مليارات شخص حول العالم، وسيدور حول 3 محاور فرعية وهي: "ضمان استدامة الحياة"، "تحسين الحياة"، و"تعزيز الحياة بالتواصل".