وزير التموين: جارى اتخاذ الإجراءات لزيادة دعم البطاقة لمدة 6 أشهر

كتب ـ مدحت وهبة

أكد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقاً لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجاً جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريباً، حيث إن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر.

وأضاف الوزير، أنه تم صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ توزيع ‏السلع التموينية لشهر أغسطس مؤكداً بدء صرف السلع ‏التموينية لشهر أغسطس غداً بالنسب المقررة لكل مواطن ‏على بطاقة الدعم من السلع الأساسية " الزيت – الارز – السكر "بالإضافة ‏إلى اختيار المواطن من السلع الأخرى حسب الدعم المقرر له ‏على بطاقة الدعم كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة ، ومديريات ‏التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع ‏التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ، وكذلك جودة ‏السلع.‏

وقال أحمد كمال ‏‏ معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، إنه يوجد 25 ‏سلعة تصرف شهرياً لـ 40 ألف منفذ تقوم بصرف السلع ‏التموينية للمواطنين، وأن السلع التي يتم صرفها ‏لمنافذ التوزيع وتخضع لرقابة تموينية ‏للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات .