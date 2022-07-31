نحو Cop27.. منتدى إقيلمى لمناقشة تمويل مشروعات المناخ غدا الاثنين

كتبت منال العيسوى

يستضيف مركز مؤتمرات الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس منتدى بعنوان "تجاه كوب 27: المنتدى الإفريقي الإقليمي حول مبادرات المناخ من أجل تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة"، الذى تنظمه الرئاسة المصرية لقمة المناخ (كوب 27) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى للمناخ لكوب 26 وكوب27.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في بيان لها، أن المنتدى سيبحث آليات حشد التمويل والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في بناء الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 .

جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى تحديد وتبادل فرص التمويل والاستثمار، بما يدعم إسراع التوجه نحو الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والتي تعد من محفزات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يتضمن المنتدى العديد من الجلسات، منها الاستثمارات المالية، وبناء القدرات من أجل التحول الأخضر في أفريقيا، والاستثمار في التأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز النظم البيئية والحد من مخاطر الكوارث، والعديد من الموائد المستديرة حول الوصول للطاقة، وأمن واستقرار وعدالة نقل الطاقة، والأمن الغذائي والزراعة الذكية، وتواؤم وبناء الصمود القائم على مراعاة النظم البيئية، والتحول الرقمي وتنمية أسواق ائتمان الكربون في إفريقيا، والاقتصاد الأزرق، والمياه والمدن، بمشاركة ممثلون عن الحكومات والمنظمات الإقليمية، وبنوك الاستثمار الإقليمية والوطنية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وصناديق الاستثمار وأصحاب المبادرات والمنصات.