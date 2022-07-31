نائب وزير الصحة يلتقى وفدا من مستشفيات دمياط لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية

دمياط - فريق المحافظات

اجتمع الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى المهنى، مع وفد من مديرية الصحة بدمياط وذلك وفق تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

ويهدف الاجتماع الى تنشيط المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد والتى تم تفعيلها بعدد من مستشفيات دمياط، على رأسهم مستشفى الزرقا المركزى ومستشفى عزبة البرج المركزى ومستشفى الروضة المركزى. وتضمن اللقاء كيفية التعامل وفق برنامج المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات المفعلة لتخفيف العبء على المرضى، لافتا إلى أن تفعيلها يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وذلك عن طريق تقديم الاستشارات الجامعية والرعاية الصحية للمريض والحالات التى تطلب كفاءة عالية من التشخيص والخدمة.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أن 3 مستشفيات داخل المحافظة استقبلت تلك المبادرة، مشددا على وجود اتجاه لتعميم المبادرة داخل عدد آخر من مستشفيات دمياط خلال الفترة المقبلة.



جانب من مبادرة رئيس الجمهورية



جانب من مبادرة رئيس الجمهورية