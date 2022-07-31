اليوم السابع
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مقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلافات بينهما بطنطا

الأحد، 31 يوليه 2022 04:31 ص
مقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلافات بينهما بطنطا مديرية امن الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أقدم شخص على قتل شقيقه بعدة طعنات بمدينة طنطا بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شقيقين ومقتل أحدهما.
 
انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وكشفت تحريات المباحث وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه تطورت لمشاجرة قام فيها المتهم بطعن شقيقه بسلاح أبيض ولقي حتفه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

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