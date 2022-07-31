مطار مرسى علم يستقبل اليوم 18 رحلة طيران بينهم 8 من إيطاليا و6 من التشيك

وتبين من جداول رحلات اليوم أن من بين الـ 18 رحلة التي من المقرر أن يستقبلها المطار اليوم، 8 رحلات من المطارات الإيطالية، و6 من المطارات التشيكية، ورحلتين من ألمانيا، واخرتين داخليتين من المطارات المصرية الداخلية .

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسي علم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة 122 رحلة طيران دولية، تصل من 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.

واوضحت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 114 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و22 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و37 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.