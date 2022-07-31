اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص انهار عليهم سقف منزل فى الشرابية

الأحد، 31 يوليه 2022 06:33 م
مصرع 3 أشخاص انهار عليهم سقف منزل فى الشرابية انهيار عقار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار سقف داخل منزل مكون من أرضى وطابقين بمنطقة الشرابية، وقام رجال الحماية المدنية باستخراجهم ورفع الأنقاض بالكامل، ونقل المتوفين إلى المشرحة، وتم إخطار الجهة المختصة بمحافظة القاهرة.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بانهيار منزل مكون من أرضى وطابقين بمنطقة العزب في الشرابية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتبين وفاة 3 أشخاص بسبب سقوط سقف على الطابق الأرضى داخل المنزل، وتم نقلهم إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة بمحافظة القاهرة لإزالة آثار الانهيار، ومعاينة العقارات المجاورة.
 
 
ويقوم رجال المباحث بالقاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، لكشف ملابساته بالكامل.
 
 
 

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