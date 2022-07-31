مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادثين بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 فى حادثى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى أمام مركز العدوة، واسفر عن وفاة قائدها، ودراجة بخارية بطريق مصر –أسوان الزراعى بالقرب من موقف سيارات مدينة سمالوط بشمال محافظة المنيا، ونتج عن ذلك إصابة مستقليها وعددهم 2.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالقرب من موقف سيارات مدينة سمالوط، مما أسفر عن إصابة شخصين بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، ويقيمان بقرية بنى غنى بمركز سمالوط، وأفادت التحريات الأولية لرجال الأمن أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابان إلى مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى العلاج، وتحرر محضرا بالحادث.

وفى مركز العدوة انقلبت سيار ملاكى رقم "1256 ن ود" بالطريق الصحراوى الغربى، مما أسفر عن إصابة قائدها ويدعى "ياسر-م" 15 عاما، مقيم بمركز مغاغة، وتم نقله للمستشفى المركزى فى غيبوبة تامة، ثم فارق الحياة داخل المستشفى متأثرا بجراحه وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم التحفظ على السيارة، وأفادت التحريات الأولية التى أجرتها وحدة مباحث مركز العدوة وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وكلفت النيابة إدارة البحث بالتحرى حول الظروف والملابسات.