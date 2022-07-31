محافظ الحيزة يتابع تطوير أنفاق المشاة بكوبرى عباس والحدائق بشارع البحر الأعظم

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي حرص المحافظة في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاة للتسهيل علي المواطنين المستخدمين لها وتوفير حرم آمن لهم أثناء عبور الطرق.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال تفقده أعمال تطوير أنفاق مشاة كوبري عباس والتي وجه خلالها راشد الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمكتب الإستشارى لوضع مخطط شامل للنهوض الحضارى بالقطاع بالكامل وما يتضمنه من أنفاق للمشاة ومسطحات خضراء وأرصفة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة أن تشمل أعمال التطوير كافة المساحات الفضاء ومعالجة أعمال التدبيش وصيانة ورفع كفاءة الحدائق والأسوار وتوفير ساحات انتظار وتحسين مستوي النظافة بالشوارع المحيطة وتهذيب الأشجار وتطوير منظومة الإنارة والمرور لتحسين المظهر الجمالى ومنع أى ممارسات عشوائية والقضاء على الإشغالات والتعديات.

وأكد المحافظ على ضرورة أن يتم توفير أماكن للتنزه وتوفير مساحات خضراء وممشى للمواطنين المترددين على المنطقة بالمجان، إلى جانب إتاحة نقاط خدمية لاستثمارها فى توفير مخصصات مالية للإنفاق على أعمال التطوير والصيانة.

رافق المحافظ خلال الجولة ورئيس مدينة الجيزة ورئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الإسكان بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.