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محافظ أسوان: تركيب مطبات شوكية بشوارع المدينة لسلامة المواطنين.. صور

الأحد، 31 يوليه 2022 02:52 م
محافظ أسوان: تركيب مطبات شوكية بشوارع المدينة لسلامة المواطنين.. صور تركيب مطبات
أسوان – عبد الله صلاح

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أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لتركيب المطبات الشوكية بعدد من الشوارع داخل المدينة مما يساهم فى إحكام السيطرة على عربات التوك توك ، ومنعها من المرور بالشوارع الرئيسية ، وبالتالي تلافى ما كانت تسببه من سلوكيات سلبية تؤثر على سلامة المواطنين.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه يتم تدريجياً تركيب هذه المطبات حيث تم تنفيذها حالياً داخل شوارع المطار والسودانيين "هميمى الجبلاوى" وأبطال التحرير، وعباس فريد، ومستهدف تركيبها في شوارع كسر الحجر أمام مستشفى أسوان الجامعى والطريق الدائرى أمام المعهد الأزهرى.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الخطوة تأتى من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيطرة المطلوبة على عربات التوك توك، وللقضاء على الظواهر السلبية لهذه العربات، وبالتالى تحقيق السلامة المطلوبة للمواطنين، وأيضاً المركبات على الوجه الأكمل.

 

تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (2)
تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (2)

 

تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (5)
تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (5)

 

تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (3)
تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (3)

 

تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (4)
تركيب مطبات شوكية فى شوارع مدينة أسوان (4)

 


مطبات شوكية

شوارع اسوان

اسوان

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