ما هى المحاسبة المائية وأهميتها فى إدارة المياه؟

كتبت ـ أسماء نصار

تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود عديدة لتطبيق نظام المحاسبة المائية، حيث تم دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل الخاصة باستخدام التكنولوجيا فى إدارة توزيع المياه، وما هو نظام المحاسبة المائية؟ ومدى أهميته.

1- تهدف المحاسبة المائية إلى ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار ، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمى.

2- المحاسبة المائية أحد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة.

3- تحسن إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها .

4- معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر "نتح النباتات" بالزراعة المروية في منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية .

5- تحقق رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض في الوقت المناسب.

6- توفر بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها .

7- تخزن البيانات لاستخدامها في أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول الي النتائج المرجوة من النظام .

8- تم الانتهاء من محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه بالمحافظتين.

9- تم إنشاء منظومة للرصد الآلى "التليمتري" ، تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية .

10- يوجد محطات رصد على إمتداد شبكتي الري والصرف ، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.

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