لجان المتابعة ببنى سويف تضبط غياب موظفين وتركهم العمل داخل بعض الوحدات الصحية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى ، لمتابعة سير العمل بها،خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى ، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة،الذي عرضه أشرف حماد مدير عام الإدارة ، بشأن نتائج المرور على عدد من الوحدات الصحية بقرى العلالمة بمركز بني سويف وقريتي أبو صالح وعلى حمودة بمركز ناصر، ضمن خطة المحافظة للوقوف على على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى اننضباط العاملين وتوافر الأدوية والتطعميات والأمصال ومدى الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وتضمن التقرير المرور على الوحدة الصحية بالعلالمة ، وتبين خلاله أن الإجمالي قوة العمل بالوحدة 28 منها "5 تواجد، 3 غياب ، 13 خط سير، 7 ما بين انتداب وإخلاء طرف ومعاش وإجازات وسهر"، وبلغت نسبة خطوط السير 46% من إجمالي القوة ، وأن سجل الحضور والإنصراف مفتوح حتى الساعة 10 صباحا " ساعة المرور" وغير مختوم وكذا سجل خط السير وتم التقفيل بمعرفة لجنة المتابعة.

وبالنسبة للوحدة الصحية بجزيرة أبوصالح ، اتضح أن إجمالي قوة العمل 22 منها "4 متواجد وموقع، 4 خطوط سير، غياب 9 بنسبة 41% من إجمالي القوة ، 5 ما بين انتداب وراحة وأجازة مرضى وعارضة وترك عمل"، فيما تم رصد غلق عيادة الأسنان والصيدلية والمعمل لعدم تواجد الطبيب المسؤول ، علاوة على وجود بعض الأجهزة معطلة ، وأن الوحدة تقدم الخدمة الصحية بشكل مؤقت من مقر المدرسة القديمة لحين الانتهاء من إنشاء المجمع الطبي بجزيرة أبوصالح ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى المرور ومتابعة مستوى الخدمة بالوحدة الصحية بقرية على حمودة ، وتبين تواجد 4 فقط من إجمالي قوة العمل 18 منهم : 4 خطوط سير ، 3 غياب ، 3 إجازات عارضة واعتيادي و2 إذن ، وسجل الحضور والانصراف مفتوح حتى الساعة 12.25 ظهراً " وقت الزيارة" وتم التقفيل بمعرفة اللجنة ، وتبين غلق عيادة الأسنان وتنظيم الأسرة.

من جهته وجه المحافظ بتكليف وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدتها تقارير للجان المتابعة الميدانية خلال مرورها على الوحدات الصحية وسرعة إصلاح بعض الأجهزة والمعدات الطبية بالوحدات ، مع تكليف التفتيش المالي والإداري بالمديرية بالمتابعة اليومية والدورية للوحدات والإفادة بعرض تقرير شهري لتلافى السلبيات والملاحظات التي تضمنتها التقارير.