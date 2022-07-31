لاعبو النادى الإسماعيلى يقدمون واجب العزاء للكابتن محمد حمص.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أدى جميع لاعبى النادى الإسماعيلى وجهازه الفنى ومجلس إدارته واجب العزاء للكابتن محمد حمص كابتن النادى الإسماعيلى الاسبق فى وفاة والدته بالإسماعيلية.

وتلقى الكابتن محمد حمص لاعب النادى الإسماعيلى الاسبق واجب العزاء فى وفاة والدته امام منزله بالإسماعيلية وحضر العزاء المهندس محمد أسامة ابوالعلا عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والمهندس خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ونانسي القاضى عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ووليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والحكم الدولى السابق حسن على موسى وعدد من اللاعبين السابقين بالنادى الاسماعيلى على رأسهم الكابتن محمد محسن ابوجريشة.

وشيع المئات من أهالى الإسماعيلية ولاعبى النادى الإسماعيلى وأصدقاء الكابتن محمد حمص لاعب النادى الإسماعيلى الأسبق جنازة والدته بمقابر الإسماعيلية بعرايشة مصر بمحافظة الإسماعيلية.

ورحلت صباح اليوم، الأحد، والدة محمد حمص، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق محمد سليمان حمزة الشهير بــ"حمص" ولد فى 1 يناير 1979، بدأ مسيرته منذ عام 1997 ضمن صفوف الإسماعيلي يحمل الرقم 8 ، وظل داخل جدران النادي الإسماعيلى لمدة 16 عامًا كاملاً بالفريق الأول قبل ان ينتقل لوادي دجلة عام 2014 ولمدة موسم واحد فقط وبعدها انهي مسيرته الكروية .محمد حمص انضم للمنتخب الوطني فى بطولة كأس الامم الافريقية 2008 فى غانا وفى كأس العالم للقارات لعام 2009 بجنوب أفريقيا، ولعب في المباراة مع المنتخب الإيطالي وقاد المنتخب المصري للفوز على إيطاليا بهدفه التاريخي في الدقيقة 39، وقد منحته اللجنة المنظمة لقب (رجل المباراة) تقديراً لأدائه.

كابتن الدراويش التاريخي حقق وساهم خلال تاريخه في 3 بطولات بالقميص الأصفر من اصل 6 بطولات حققها الإسماعيلي في تاريخه منذ عام 1924.

وكتب حمص، عبر حسابه على إنستجرام فى وقت سابق، "تصدرت القائمة الأولية كأحد اللاعبين الأوفياء لناديهم حول العالم من عام 93 إلى صيف موسم 2014 حسب الموقع الرسمى للتاريخ والإحصاء، مسيرة طويلة امتدت لحوالى 15 عام و9 أشهر، رحلت عن فريقى المفضل رغما وسيبقى وللأبد الإسماعيلى وملعب الإسماعيلى فى قلبى وللأبد ولآخر العمر".



















































































