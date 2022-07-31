كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية.. اعرف التفاصيل

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل من الحوادث الكهربائية، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الأسرة:
1-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق .
2-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
3-وضع أغطية السلامة على جميع المقابس (بريزة) التى يمكن للأطفال الوصول إليها.
4-تأكد من أن جميع الدوائر الموجوده بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع ارضية
٥-تبديل المقابس (بريزة) الجدارية التالفة.
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