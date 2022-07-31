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كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 31 يوليه 2022 02:00 ص
كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت ــ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للحفاظ على سلامة المنزل من الحوادث الكهربائية، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الأسرة:
 
1-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق .
 
2-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
 
3-وضع أغطية السلامة على جميع المقابس (بريزة) التى يمكن للأطفال الوصول إليها.
 
4-تأكد من أن جميع الدوائر الموجوده بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع ارضية
٥-تبديل المقابس (بريزة)  الجدارية التالفة.
 
 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

الحوادث الكهربائية

الكهرباء

الطاقة المتجددة



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