قافلة طبية وتوعوية ورياضية لقرية "البسقلون" بالتعاون بين جامعتي المنيا والفيوم

المنيا - حسن عبد الغفار

صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار توحيد جهود الجامعات المصرية، واستثماراً للتعاون والتنسيق المثمر بين الجامعة ونظيراتها بجامعات الصعيد؛ تم توجيه قافلة طبية وتوعوية ورياضية إلى قرية "البسقلون" التابعة لمركز العدوة إحدى القري التابعة لمبادرة حياة كريمة التي يرعاها السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعتي المنيا والفيوم، وبمشاركة محافظة المنيا.

وأكد رئيس الجامعة أنه شارك في فعاليات القافلة 55 فرداً من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء والإداريين والمشرفين من جامعتي المنيا والفيوم، مشيراً أن القافلة ضمت ثلاث عشرة طبيب، قاموا بالمناظرة والكشف على عدد 850 من مواطني القرية في 6 تخصصات طبية مختلفة، وتم تحويل 8 حالات إلي مستشفيات المنيا الجامعية لاستكمال الفحوص وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، إلي جانب صرف العلاجات الطبية والأدوية المناسبة لهم من الصيدلية المرافقة للقافلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات القافلة ضمت جانب توعوي قدمت خلاله جامعة الفيوم ورشة تدريبية لسيدات القرية عن صناعات الالبان، وكيفية استخدام هذه الصناعات في زيادة دخل الاسرة، إلى جانب تقديم محاضرة عن مفهوم المواطنة وقبول الاخر.

وعلي هامش القافلة تم تنظيم يوم رياضي جمع بين طلاب جامعتي المنيا والفيوم، وبمشاركة شباب القرية على ملاعب قرية "البسقلون"، وذلك تفعيلاُ لدور الشباب في ترسيخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر في المجتمع.

أشرف على القافلة الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق عام القوافل الطبية، ورافق القافلة الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة.



القافلة الرياضية



القافلة الطبية