فى ظل تحذيرات من الصين.. بيلوسى تعلن عن جولتها الأسيوية دون ذكر لتايوان

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى عن زيارتها لأربعة دول أسيوية، دون ذكر لتايوان فى ظل تكهنات متزايدة عن احتمال زيارتها للجزيرة.

وفى بيان صحفى صادر عن مكتبها، نشرته وكالة رويترز، قال إن رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تقود وفدا من الكونجرس إلى منطقة المحيطين الهندى والهادئ تشمل زيارة سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقال البيان إن الزيارة ستشمل تلك الدول، لكنه لم يحدد ما إذا كانت بيلوسى، الذى تعد ثالث أهم مسئول فى الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبته، ربما تقوم بخطوات أخرى.

وقال البيان إن الجولة ستركز على الأمن المشترك والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطيى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

ويصحبها فى تلك الزيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب جريجورى ميكس، بحس ما ورد فى البيان.

وتنظر الصين إلى زيارة المسئولين الأمريكيين لتايوان على أنه إرسال إشارة تشجيعية للمعسكر المؤيد للاستقلال عن الصين فى الجزيرة، التى تتمتع بحكم ذاتى، لكنها تظل تابعة للصين.

ولا يوجد علاقات دبلوماسية بين واشنطن وتايوان، إلا أنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن النفس.

وستكون زيارة بيلوسى لتايلون فى حال حدوثها استعراضا درامتيكيا، وإن لم يكن غير مسبوق، للدعم الأمريكى لتايوان، بحسب رويترز. وكان الجهورى نيوت جنجريتش أول رئيس لمجلس النواب الأمريكى يزور تايوان فى عام 1997.

وكان الرئيس الصينى شين جينبينج قد حذر نظيره الأمريكى جو بايدن خلال اتصال هاتفى بينهما الخميس، بضرورة التزام الولايات المتحدة بمبدأ الصين الواحدة، وقال إن من يلعبون بالنار سيحترقون بها.