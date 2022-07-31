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ضمن التعاون الإنتاج الحربى ومصر الخير.. تدريب وتأهيل شباب قرى حياة كريمة بالمنيا

الأحد، 31 يوليه 2022 11:36 ص
ضمن التعاون الإنتاج الحربى ومصر الخير.. تدريب وتأهيل شباب قرى حياة كريمة بالمنيا ورش العمل
كتب زكى القاضى

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قام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بتنفيذ برنامج تدريب تحويلي لمجموعة من شباب قري مركز بني مزار بمحافظة المنيا، يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي شهد توقيعها بشهر مارس الماضي المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، للتعاون بين "قطاع التدريب" التابع للوزارة و"مؤسسة مصر الخير" بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
 
ويأتي هذا التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان المصري، لذا يهدف التعاون بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى ومؤسسة مصر الخير إلى تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من قاطنى مناطق مبادرة "حياة كريمة" على المهارات اللازمة للمهن الحرفية والفنية (لحام كهرباء وغاز، خراط، تبريد وتكييف، لحام إطارات)، وكذلك توفير بعض ورش العمل الفنية للمهن داخل المناطق المستهدفة لإقامة الدورات التدريبية.
 
 
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