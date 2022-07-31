ضبط محطة وقود تُدار بدون ترخيص وتحرير 52 محضرا للمخالفين بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج الحملات التى تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع عدد من الجهات، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتأكد من انضباط تلك المنظومة وتوافر السلع بأسعارها المقررة وأيضا التصدى لأى محاولات لاحتكار السلع .

وفى هذا السياق، أسفرت الحملات التى شنتها المديرية بنطاق مركزى فارسكور والزرقا عن ضبط محطة وقود تُدار بدون ترخيص بالكاشف الجديد ، حيث تم التحفظ على 2000 لتر بنزين و 80 لتر سولار على ذمة المحاضر كما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لاتخاذ إجراءات الغلق الادارى .

وخلال المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ،، تم تحرير عدد 52 محضر ،بعد رصد مخالفات بيع عدد من السلع بأسعار أعلى من السعر المقرر و عدم الإعلان عن أسعار استبدال اسطوانات الغاز وكذلك قيام مخبزين بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ،وتعبئة مواد غذائية على ورق مطبوع والذى يمثل ضررا على صحة المواطنين، علاوة على رصد مخالفات تتمثل فى عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار بواجهات المحال و عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع .