ضبط متهمين حولا منزلهما إلى ورشة لتصنيع الأسلحة

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط متهمين حولا منزلهما إلى ورشة لتصنيع النارية وضبط بحوزتهما 24 فرد خرطوش بروحين، مواسير حديدية، وخزائن، ومقابض خشبية، وتم القبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد تمكنّ أحد ضباط المباحث بالمركز، من ضبط مُسن ونجله حولا منزلهما لورشة تصنيع أسلحة، وبحوزتهما كمية كبيرة من السلاح المُصنع، وقطع كان جار تجميعها لتحويلها إلى أسلحة.

وتمكنت حملة أمنية برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، وبمعاونة النقيب محمد حسين حربي، معاون المباحث من ضبط عبد الرازق.ح.ع، 21 سنة، حداد، ووالده حسن.ع.ع "على المعاش"، داخل منزلهم بعزبة الصفيح بنطاق قرية الصالحية بدائرة المركز، متلبسين أثناء قيامهما بتصنيع الأسلحة النارية في منزلهما، وبحوزتهما أسلحة، وأدوات تصنيع الأسلحة.

وبتفتيش المنزل عُثر على 24 فرد خرطوش 12 ملل بروحين، وهياكل أسلحة نارية معدة للتصنيع عبارة عن هياكل، ومواسير، وخزائن، ودبشك، وسوست، ومقابض خشبية، بالإضافة إلى أدوات التصنيع وهي صارخ تقطيع، وماكينة لحام، ومقص معادن، وجهاز تقطيع، ومنشار، وأدوات أخرى.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بقيامهما بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها لراغبي شرائها بهدف تحقيق أرباح مالية طائلة في وقت قليل، وتم تحرير المحضر رقم 4404 إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.