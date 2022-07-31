شوقى: ما يتم تداوله عن نسب النجاح بالثانوية إشاعة وإعلان النتيجة فور اكتمالها

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح في الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة ولا يعدو كونه اجتهاد أو توقع أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفي وسوف نعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقا.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.