سقطت من الدور الرابع.. إخلاء سبيل زوج سيدة الشرقية المتوفاة

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل عامل في سوبر ماركت؛ على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة زوجته التي سقطت من الطابق الرابع في مسكن الزوجية بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما غادر الزوج سراي جهات التحقيق عقب قرار إخلاء سبيله.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول ربة منزل تُدعى م ا م، 23 سنة، مُقيمة في نطاق مركز شرطة الزقازيق، متوفاة جراء تعرضها لعدة كسور وإصابات إثر سقوطها من الطابق الرابع في مسكن الزوجية بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابات المتوفاة التي أودت بحياتها جراء سقوطها من الطابق الرابع في مسكن الزوجية بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، وبسؤال أسرة المتوفاة في البداية اتهموا زوجها المدعو ع ف، 23 سنة، عامل في سوبر ماركت، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالتسبب في وفاتها.

باستدعاء الزوج وسؤاله أفاد بأن الواقعة قد حدثت أثناء نومه، وأنه استيقظ وقتها على سقوط زوجته من شرفة الطابق الرابع في مسكن الزوجية، وهو من قام بنقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة جراء الإصابات التي تعرضت لها إثر سقوطها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7952 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز الزوج لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، قبل أن تقرر إخلاء سبيل الزوج لعدم وجود دليل مادي على تورطه.