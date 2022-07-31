رفع 150 طنا من تراكمات الأتربة والقمامة بمدخل طريق إدفو بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع المجتمع المدنى، حملة مشتركة استهدفت تنفيذ أعمال رفع التراكمات بمدخل طريق إدفو / مرسى علم وهو الذى أثمر عن رفع 150 طن تراكمات.

واستطاع القائمون على الحملة توفير لودر من الوحدة المحلية، فيما نجحت جهود المجتمع المدنى في توفير 3 سيارات حمولة 16 طن، ويتم مواصلة الأعمال لإضفاء روح التعاون والعمل الجماعى.

يأتى ذلك فيما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوتان، جهودها لإزالة التعديات وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الاشغالات والتراكمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان والذى شدد على رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار فى تنفيذ هذه الأعمال، وكذا أعمال التطوير والتجميل لخلق متنفس حيوى وحضارى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، الأحد، حملة استهدفت إزالة حالة تعدى بمنطقة الصداقة الجديدة على مساحة 200 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى.

صرح سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بأنه تم مصادرة المعدات والمواد المستخدمة في البناء المتعدى، وهى عبارة عن 750 كجم حديد تسليح، وطوب أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى.

يأتى هذا فما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان والذى شدد على رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار فى تنفيذ هذه الأعمال، وكذا أعمال التطوير والتجميل لخلق متنفس حيوى وحضارى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.



رفع تراكمات الأتربة والقمامة بمدخل مدينة إدفو (4)



رفع تراكمات الأتربة والقمامة بمدخل مدينة إدفو (2)



رفع تراكمات الأتربة والقمامة بمدخل مدينة إدفو (3)