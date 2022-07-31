رئيس جامعة أسيوط يتفقد الافتتاح التجربيى للمركز الجامعى للتطوير المهنى

أسيوط - فريق المحافظات

شهد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط الافتتاح التجربيى لمقر المركز الجامعى للتطوير المهنى بالمبنى الإدارى، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مها فخري الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعة للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور مينا يوسف مدير المشروع بالجامعة الأمريكية بوسط الصعيد، والدكتورة حنان الحلوانى المشرف الأكاديمي للمركز والدكتور دويب حسين صابر وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، وشوكت صابر أمين عام الجامعة وطاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وغادة عز الدين مدير عام شئون المقر.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بالدور المنوط بالمركز والذى يأتى فى إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات الطلاب والخرجين وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع كافة الهيئات الحكومية والمجتمعية الساعية إلى نفس الهدف.

وصرحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة، بأن المركز تم تجهيزه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن المقرر افتتاحه رسمياً خلال الشهور القادمة بحضور وفود رسمية من الهيئات المتعاونة فى إنشاء المركز، والذى من المقرر أن يقوم المركز بدور فاعل في مجال التخطيط المهني للطلبة والخريجين والعمل علي سد الفجوة بين البرامج التعليمية فى المرحلة الجامعية ومتطلبات سوق العمل والذى يحتاج بعض مجالاته لمهارات إضافية سواء كانت مهارات شخصية أو وظيفية.