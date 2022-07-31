"حى وسط الإسكندرية": إخلاء العقارات المجاورة للمخزن المحترق في الحضرة

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، السيطرة على حريق كبير بمخزن شركة للملابس، أسفر عن مصاب واحد ومتوفي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم محرم بك، وإخلاء العقار والعقارات المجاورة دون المنقولات، حيث أشار حى وسط فى بيان له اليوم، أنه جاري رفع تقرير الإدارة الهندسية و العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لعمل تقرير بحالة المبنى.

وبناء على تكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، انتقل يحيي زكريا سكرتير عام الحي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية، مدير عام الإدارة العامه للمتابعة، إلى موقع موقع الحريق الذي نشب بمخزن شركه كآبو للملابس و المنسوجات ،شارع المفتش مع ست النعم الحضرة القبلية .

واتضح بالمعاينة أن المبني عبارة عن دور ارضي و5 أدوار علوية، وحدوث إصابة بإختناق لشخص يدعي ابراهيم حلمي 42 عاما وتم نقلة إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية وعمل فحوصات طبية ،فضلا عن وجود شخص محتجز داخل المبني ،حيث تم العثور عليه فيما بعد فاقدا للحياة إثر حالة إختناق شديد،و يدعي احمد عبد المنعم 47 سنة عامل بوفيه.

وقد تمت السيطرة علي الحريق من قبل قوات الحماية المدنية ،بتواجد مرفق هيئه الإسعاف ،وأفراد قسم شرطه محرم بك .

و تم تحرير محضر رقم 5858 أحوال محرم بك بقسم شرطة محرم بك بشأن واقعة الحريق بالعقار 42 ش ست النعم متفرع من ش المفتش(شركة كابو للمنسوجات الحديثة) و إخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان فورا دون المنقولات.