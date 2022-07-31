توفيرا للطاقة.. إسبانيا تتجه لإلزام المواطنين باستخدام التكييف عند درجة حرارة 27

فاطمة شوقى

أصدرت حكومة إسبانيا قرارا بالحد من استهلاك تكييفات الهواء باستخدامه عند درجة حرارة 27، وذلك للسعى إلى توفير الطاقة في خضم الأزمة التي تعيشها بسبب نقص الغاز، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء الإسبانى سيجتمع غدا الإثنين للموافقة على الإجراءات والتدابير التقييدية التي تشمل قيودا على تكييف الهواء في المحلات التجارية ومراكز العمل وفى وسائل النقل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يعد الحزمة الأولى من الإجراءات التي تستهدف القطاع الخاص لكنها لن تكون قسرية على التكييفات.

وقال رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتشيز إن "إسبانيا تعيش تحت تهديد قطع الغاز من قبل روسيا وفقًا لهذه المعلومات الأولية ، ولذلك فإنه أيضا في الشتاء فلن يكون من الممكن لدى المواطنين زيادة درجة الحرارة إلى ما بعد 19 درجة في أشهر الشتاء عن طريق التدفئة.

ويناشد سانتشيز أيضًا ترشيد أوقات التشغيل والإيقاف الخاصة بتكييف الهواء والتهوية والماء الساخن والإضاءة ومعدات المكاتب في مباني المكاتب ، فضلاً عن بقية المعدات المستهلكة للطاقة ، وذلك لتقليل استخدامها.

وأوضحت الصحيفة أنه بالفعل هناك 9 دول أوروبية في الوقت الحالي ليس لديها احتياطات الغاز اللازمة للبقاء في فصل الشتاء، وأن أوروبا يمكن أن تنتهى بخفض استهلاك الغاز بنسبة 40% قبل عام 2023.