توافد الزوار على المركز الثقافى الأفريقى بأسوان

كتبت ـ أسماء نصار

يتوافد الزوار على المركز الثقافي الافريقي بأسوان لمشاهدة مقتنياته وإهداءات الدول الأفريقية ومجسمات الشخصيات التاريخية والسد العالي وخزان أسوان وأسماك النيل وعروسة النيل والحديقة وأساليب الرى المجسمة وغيرها من المعروضات المميزة.

وقامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزاً وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز ، وإضافة العديدمن اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويضم المركز خمسمساحات متنوعة تحتوى كل منها على للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التيتحكى تاريخ النيل.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967 ، ويصل إرتفاعه إلى 72 مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.