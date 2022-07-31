تكريم أوائل الشهادة الثانوية بمنطقة المنوفية الأزهرية للعام الدراسي 2022

المنوفية - محمد فتحى

كرم الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية اليوم الطالبة يسرا عبد الملك عبد الملك معهد دلهمو المركز الرابع مكرر القسم العلمي بنسبة 99.54 ٪ الطالبة تبارك جلال عبد العزيز محمد معهد بركة السبع المركز السادس مكرر القسم الأدبي بنسبة 97.94 ٪ بحضور عاطف سلام الوكيل الثقافى وعاطف الشاهد مدير إدارة رعاية الطلاب وأولياء أمور الطلاب.

ووجه تحية إعزاز وتقدير للقائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف بالمنوفية لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، مشيرا في الوقت نفسه على أهمية الدور الذى يقوم به أولياء أمور الطلاب الأوائل وشكرهم على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار لهم فى حياتهم هو الاستثمار فى تربية وتعليم أبنائهم، حتى يسهموا فى صناعة الحضارة والتقدم فى وطنهم، مطالبًا في الوقت نفسه أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم داعياً المولى -عز وجل- دوام التوفيق لهم والازدهار .

كما قدم رئيس الإدارة المركزية التهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، معربا عن سعادته بهذا اليوم ويتمنى لهم التوفيق الدائم فى دراستهم المستقبلية، واصفاً إياهم بأنهم أبناء الأزهر، الذين نفخر بهم دائما، مؤكداً أن هذا التكريم يعد تكريماً لمنطقة المنوفية الأزهرية ولجميع العاملين بها.

كما أعرب أولياء أمور المكرمين عن خالص شكرهم وتقديرهم الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية ودعوته لهم لحضور تكريم أبنائهم ليمثل لهم دافعًا نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح.