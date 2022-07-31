تكتل برلماني ليبي يشيد بدور ستيفاني وليامز طيلة فترة عملها

كتب: أحمد جمعة

أشاد تكتل فزان النيابي الليبي بدور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، طيلة فترة عملها على مساهمتها في إرساء الاستقرار بالبلاد.

ووصف التكتل في بيان صحفي له، مساء السبت، دور ستيفاني بـ"الهام"، قائلا: "لا يمكن تجاهل دورها الكبير في خلق تفاهمات وتوافقات أهمها توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020، وتشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي"، مشيرا إلى دور ستيفاني في عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف لدعم تطلعات الشعب الليبي في إنتاج سلطة تنفيذية موحدة رغم مخاطر جائحة كورونا والظروف الصعبة إلا أنها تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه.

كانت الأمم المتحدة، قد أعلنت الجمعة أن المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز ستغادر منصبها في 31 يوليو الجاري.