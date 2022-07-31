"تعليم دشنا" بقنا يحصد المركز الأول بمسابقة الأبحاث العلمية على مستوى الوزارة

قنا صابر سعيد

أعلنت وفاء محمد رشاد، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، فوز الإدارة بالمركز الأول بمسابقة الأبحاث العلمية بمادة العلوم على مستوى الوزارة.

وقالت وفاء رشاد، إن الطالبة ماريا أنسى الويز بالصف الثاني الاعدادى، بمدرسة الشهيد منتصر حسن رشوان، فازت بالمركز الأول فى مسابقة الأبحاث العلمية على مستوى الوزارة، تحت إشراف المعلمة فيفيان خير سلامة بالمدرسة، ومتابعة الموجة الأول مكين مينا موجة العلوم.

وأوضحت رشاد، أن المسابقة أعلن عنها فى شهر نوفمبر الماضى، وتم التصعيد من الإدارة التعليمة إلى المديرية ومنها للوزراة، والطالبة تقدمت ببحث بعنوان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأشادت رشاد، بفوز الطلبة وأكدت على ضرورة تشجيع ومشاركة الطلاب فى المسابقات والأنشطة المدرسية المختلفة، مشيرة إلي أن مشاركة الطلاب فى المسابقات والأنشطة مؤشر ايجابي لصحة العملية التعليمية، موكدة أنه خلال الأيام القادمة ستكرم الطالبة التي فازت بالمركز الأول فى المسابقة بديوان عام الإدارة تكريما وتشجيعا لها وللمعلمة التي أشرفت على بحثها.