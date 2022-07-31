تعرف على حقيقة توثيق شخص لكلب وجره بسيارته بالقاهرة الجديدة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

عقب رصد تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وقائد إحدى السيارات لقيامه بتقييد حيوان أليف "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة وإحداث إصابات به بغرض تسلية أطفاله .

بالانتقال لمحل الواقعة والفحص تم التقابل مع (شخصين - مقيمان بذات المنطقة) وأفادا بتضررهما من (قائد السيارة المشار إليه - مقيم بذات المنطقة) لقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التوصل إلى المشكو فى حقه وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بجوار محل إقامته تلاحظ له وجود أحد الكلاب الضاله مصاباً إثر تعدى الكلاب الأخرى بالمنطقة عليه فقام بتقييده لإبعاده عن المنطقة لإنقاذه من تعدى الكلاب عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.