تعرف على أهم التوصيات الزراعية خلال الموجة الحارة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة مع يوم الجمعة المقبل 29 يوليو، على القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة،والسواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 46 درجة.

وحول أهم التوصيات العاجلة خلال الموجة الحارة وشديدة الحرارة:

1 - العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، بمعنى اجراء رية سريعة "على الحامي" مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الرى "فقط" فى الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الرى وقت الظهيرة.

2 - يبدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بالتالى ومحفزات النمو “وليس منظمات” هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو وطبعاً كل ده فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأراض المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو “يعنى تكون الارض مروية” والرى يكون بعد الفجر لان المشكلة أن الرى آخر النهار او المغرب تكون حرارة التربة مرتفعة جدا والنبات مستنزف وقدرته على الامتصاص بتكون ضعيفة واحتمال يحصل صدمة حرارية مائية.

3 - الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك يلى ذلك بحوالى 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسى والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل على استنزاف أكبر لطاقة النبات.

4- الحرص " الشديد" من استخدام الأحماض الأمينية ومحفزات النمو هو مناسبة ذلك لانتشار بعض الأمراض الفطرية “إجبارية التطفل” بالتالى يجب التأكد تماما من عدم مناسبة عمر النبات للإصابة او عدم وجود مصدر للعدوى الاولية للمرض المتوقع ظهوره على المحصول في منطقة الزراعة او باقى الظروف المناخية المناسبة.

5- تكثيف الرش "سليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم /لتر للخضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البامية – الخيار – الكنتالوب ) و8 سم / لتر للفاكهة الصيفية (المانجو والزيتون والرمان والموالح والخوخ المتأخر والعنب وعين الجمل وغيرها).