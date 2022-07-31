اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 01:57 م
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تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية

الأحد، 31 يوليه 2022 01:04 م
تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل أول بالاسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بمنطقة جناكليس دون إصابات أو تلفيات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بانهيار أجزاء من عقار بالدور الأخير بمنطقة جناكليس بطريق الحرية دون حدوث اصابات، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي حى شرق الإسكندرية الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء من شرفة عقار دون إصابات، وتم إزالة آثار الانهيار، ووضع حواجز حول المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


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