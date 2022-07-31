تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بانهيار أجزاء من عقار بالدور الأخير بمنطقة جناكليس بطريق الحرية دون حدوث اصابات، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي حى شرق الإسكندرية الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء من شرفة عقار دون إصابات، وتم إزالة آثار الانهيار، ووضع حواجز حول المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.