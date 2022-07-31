تذكرة يانصيب أمريكية تفوز بجائزة قيمتها 1.337 مليار دولار فى ولاية إلينوى

كتبت ريم عبد الحميد

فازت تذكرة يانصيب تم بيعها فى إحدى ضواحى مدينة شيكاغو بولاية إلينوى بواحدة من أكبر الجوائز الكبرى فى الولايات المتحدة وقدرها 1.337 مليار دولار.

ووفقا لموقع جائزة ميجا ميليونز، فقد كانت هناك تذكرة واحدة فائزة بالجائزة الكبرى فى السحب الذى تم يوم الجمعة، وهذه التذكرة تم شراؤها من محطة وقود سبيدواى فى ضاحية ديبلانيز.

وقالت بات ماكدونالد، مديرة يانصيب أوهايو والمدير الحالى لجائزة ميجا وميلونز، إنه يسعدهم أن يشهدوا واحدا من أكبر الجوائز الكبرى فى تاريخ ميجا ميليونز، ويتطلعون إلى معرفة الفائز بها وتهنئته قريبا.

وتعد تلك الجائزة ثالث أكبر جائزة يانصيب فى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس. وأصبحت كبيرة جدا لأن أحدا لم يطابق الأرقام الستة المختارة من قبل اللعبة منذ 15 إبريل الماضى. وكان هناك 29 سحب متتالى بدون فائز بالجائزة الكبرى.

وكان مسئولو الجائزة قد قدروا أن قيمتها تصل إلى 1.28 مليار دولار، لكنهم عدلوا الرقم أمس السبت، ليصل إلى 1.337 مليار دولار، مع دخول مزيد من المشاركين لتجربة حظهم.

وقال موقع الجائزة الإلكتروني، إنه سيكون أمام الفائز خياران إما الحصول على المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات سنوية تمتد على مدى 30 عاماً، ويختار معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة وفي هذه الحالة تخصم منه ضريبة ضخمة.

وأطلقت لعبة " Mega Millions" عام 2002، وجرى تعديل صيغتها مرات عدة لتقليل احتمال الفوز بالجائزة الكبرى، ما زاد من احتمالات تراكم الجائزة بانتظام إلى مئات الملايين من الدولارات.