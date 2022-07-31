تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 13 لفافة هيروين قبل ترويجها فى المنوفية

قرر كريم إيهاب وكيل النيابة العامة بمنوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 13 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 13 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بتمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقبب محمد سالم معاون مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط "م . ع" عاطل ومقيم بقرية فيشا الكبرى وبحوزته 13 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.