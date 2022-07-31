اليوم السابع: مصر تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط الاقتصادات العالمية لعام 2023

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مصر تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023.. توجيهات رئاسية ببدء دراسة صياغة أسعار توريد المحاصيل للموسم الجديد

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