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الأحد، 31 يوليه 2022 07:57 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: مصر تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط الاقتصادات العالمية لعام 2023

الأحد، 31 يوليه 2022 07:00 م
اليوم السابع: مصر تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط الاقتصادات العالمية لعام 2023 اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها:  مصر تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023.. توجيهات رئاسية ببدء دراسة صياغة أسعار توريد المحاصيل للموسم الجديد
 
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الاقتصادات العالمية

أسعار توريد المحاصيل





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