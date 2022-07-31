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المخابرات العراقية تعتقل 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة ببغداد

الأحد، 31 يوليه 2022 12:27 م
المخابرات العراقية تعتقل 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة ببغداد الجيش العراقى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة في العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام في بيان صحفى لها، أن أفراد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية نفذت عمليات نوعية منفصلة، امتازت بالدقة والمباغتة، مكنتها من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بينهم قيادات بارزة تنتمي لتنظيم داعش في مناطق متفرقة بالعاصمة.

وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات أمنية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش في ربوع البلاد.

 

 


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