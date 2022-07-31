اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 10:50 م
أكرم القصاص
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الكويت تطير بالأسرع فى "المفاريد" والسعودية بالحقايق بمهرجان ولى العهد للهجن 2022

الأحد، 31 يوليه 2022 09:57 م
الكويت تطير بالأسرع فى "المفاريد" والسعودية بالحقايق بمهرجان ولى العهد للهجن 2022 مهرجان ولي العهد للهجن 2022

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اختتمت منافسات المفاريد والحقايق ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهجن 2022، بالمملكة العربية السعودية، حيث طارت هجن الكويت الشقيقة بفوزها من خلال البكرة "متعبه" لمالكها فلاح العجمي بالأسرع من بين 3374 مطية شاركت في سباقات الـ 116 شوطا المخصصة للمفاريد، إذ كسبت "متعبه" الأفضل بتوقيت ( 2:54.948 )، وخلال الـ 116 شوطاً حصل السعوديون منها على 96 مركزاً، بينما توّج القطريون بـ 7 مراكز أولى، ثم الإمارات وعمان بـ 6 مراكز، وأخيراً الكويت بمركزٍ أولٍ وحيد عن طريق متعبه.
 
في حين حققت المطية “اثعوه” لمالكها محمد ربيع المري من السعودية على أفضل توقيت بـ ( 4:37.74 ) بين 2651 من فئة الحقايق والتي خصص لها 84 شوطاً توّج فيها بالمراكز الأولى، 59 سعودياً و 9 إماراتيين، 6 قطريين، 6 كويتيين، 3 بحرينيين وعماني واحد. 
 
هذا وتنطلق غداً الاثنين منافسات اللقايا على فترتين صباحية ومسائية لمسافة 4 كم على مدار 3 أيام.
 
مهرجان ولي العهد للهجن 2022 (1)
 

مهرجان ولي العهد للهجن 2022 (2)
 

مهرجان ولي العهد للهجن 2022 (3)
 

مهرجان ولي العهد للهجن 2022 (4)
 

 


المفاريد

الحقايق

السعودية

الكويت

مهرجان ولى العهد للهجن 2022





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