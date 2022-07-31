"الكسير فارما" تطرح عقار «Wellinta» أحدث علاج للاكتئاب والاقلاع عن التدخين

طرحت شركة الكسير فارما للصناعات الدوائية أحدث علاجات الاكتئاب في العالم وهو عقار «wellinta»، وذلك فى مؤتمر علمي موسع بحضور نخبة من كبار أساتذة الأمراض النفسية في الجامعات المصرية.

أقيم المؤتمر بحضور الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتور هانى على رئيس مجلس إدارة الكسير فارما للصناعات الدوائية، والدكتور مصطفي شاهين أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بالقصر العيني التعليمي وعضو الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور عبدالناصر عمر رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس، والدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

ومما يزيد من أهمية مادة البوبروبيون «wellinta» حصولها على موافقة هيئة الغداء والدواء الأمريكية في المساعدة علي الاقلاع عن التدخين وتقليل تأثير النيكوتين عن طريق زيادة مفعول الدوبامين بشكل تدريجيًا علي الخلايا العصبية وان توفر هذا العقار في السوق المصري سوف يساعد الكثير في الاقلاع عن التدخين وتقليل الإصابة بالأمراض المترتبة علي التدخين.

وصرح الدكتور هاني علي رئيس مجلس إدارة شركة الكسير فارما أن المؤتمر ناقش أيضا أهمية إنتاج مصر لأحدث الأدوية في مجالات الطب النفسي عموما وفى مجال علاج الاكتئاب على الوجه الخاص وما يمثله ذلك من تشجيع وتحفيز لصناعة الدواء في مصر لكى تستوعب أعداد أكبر من العمالة وعلى المستوى القومى امكانية تصدير المنتج الدوائى المصري الى السوق الافريقي بما يمثل عودة لريادة مصر لأفريقيا.

وأوضح الدكتور هاني على أن المؤتمر العلمى سبقه مؤتمر صحفى بحضور قامات علمية رفيعة في الطب النفسى بهدف الإعلان عن أحدث ما توصلت إليه الكسير وأحدث ما تقدمه من عقارات طبية في علاج الاكتئاب وهو عقار الولينتا «wellinta» وهو العقار الأول والوحيد المماثل الذي يحتوي علي مادة البوبروبيون في مصر.

وأكد الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، في كلمته بالمؤتمر على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة الأمراض النفسية ومن بينها الاكتئاب وضرورة التوجه للطبيب المختص للوقاية من المضاعفات التى قد تصل لحد أن يصبح المريض خطرا على نفسه وعلى من حوله، موضحا أن الاكتئاب وعلى غير ما يظن العامة ليس نوعا واحدا بل هو أنواع متعددة قد يصاحب بعضها أعراض جسدية وتحتاج جميعها في تشخيصها الى طبيب نفسى متخصص.

وفى كلمته أكد الدكتور عبدالناصر عمر رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن المؤتمر ناقش كل ما يتعلق بالاكتئاب كمرض نفسى خطير واستعراض طرق الحد منه وأهمية الاستعانة بالعلاج الدوائى في العلاج، ومواجهة اثاره الضارة على المريض ومن المريض على الوسط المحيط به.

واستعراض أحدث ما توصل اليه العلم من عقارات لعلاج الاكتئاب وكيف ان ادارة الغذاء والدواء الامريكية FDA وهى الجهة العالمية الاكثر مصداقية فى سلامة الأدوية المطروحة عالميا أقرت بصلاحية هذا العقار كعلاج فعال في دعم الاقلاع عن التدخين.

وصرح الدكتور هاني علي رئيس مجلس ادارة شركة الكسير فارما ان المؤتمر ناقش أيضا أهمية انتاج مصر لاحدث الأدوية في مجالات الطب النفسي عموما وفى مجال علاج الاكتئاب على الوجه الخاص وما يمثله ذلك من تشجيع وتحفيز لصناعة الدواء في مصر لكى تستوعب أعداد أكبر من العمالة وعلى المستوى القومى امكانية تصدير المنتج الدوائى المصري الى السوق الافريقي بما يمثل عودة لريادة مصر لأفريقيا.

وأوضح الدكتور هاني على أن المؤتمر العلمى سبقه مؤتمر صحفى بحضور قامات علمية رفيعة في الطب النفسى بهدف الاعلان عن احدث ما توصلت اليه الكسير واحدث ما تقدمه من عقارات طبية في علاج الاكتئاب وهو عقار الولينتا «wellinta» وهو العقار الأول والوحيد المماثل الذي يحتوي علي مادة البوبروبيون في مصر

وأوضحت الدكتورة دعاء سوكة مدير تسويق مستحضر "Wellinta"ان عقار «ولينتا» من أهم العقاقير المستخدمة التي أثبتت كفاءة عالية في علاج الاكتئاب و يتميز بقلة الاثار الجانبية الممكن حدوثها مع بعض أدوية الاكتئاب الأخرى، حيث إنه لا يحدث زيادة في الوزن بل علي العكس كما أنه يزيد النشاط ويقلل الإحساس بالخمول المصاحب للاكتئاب.