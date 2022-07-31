العربية: مرفأ بيروت توقف عن استقبال السفن خوفا من انهيار الصوامع

كتب أحمد عرفة

قالت مراسلة قناة العربية، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن مرفأ بيروت توقف عن استقبال السفن خوفا من انهيار الصوامع.

وفى وقت سابق قال علي حمية وزير الأشغال اللبناني، إنه من المتوقع انهيار أجزاء جديدة في صوامع القمح بمرفأ بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت مراسلة قناة العربية، إن الانهيار الجزئي في صوامع القمح كان متوقعا في أي وقت، موضحة أن السلطات حذرت من احتمال تداعي جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت.

ولفتت مراسلة قناة العربية ،إلى أن دعوات لارتداء الكمامات في محيط مرفأ بيروت بعد انهيار جزئي لإهراءات القمح.

بدوره قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، إنه مهما حصل لن تمر جريمة مرفأ بيروت.