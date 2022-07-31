السنغاليون يتوجهون اليوم لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

توجه الناخبون في السنغال اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد مكون من 165 نائبا بينهم 15 نائبا يمثلون السنغاليين في الخارج.

ويبلغ عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية 7036466 شخصا يحق لهم التصويت، عبر 15954 مكتب اقتراع، فيما يصل عدد الناخبين السنغاليين في الخارج 308707 سيدلون بأصواتهم في 758 مكتبا.

وتتنافس في الانتخابات 8 لوائح بعضها تابع لتحالفات رئيسية في البلاد، أبرزها "Benno bokk yakar" وتعني "معا للوصول إلى المأمول" وهي الكتلة الرئيسية الداعمة لنظام الرئيس ماكي صال.

كما يشارك في الانتخابات التشريعية السنغالية كذلك تحالف "Yewi askan wi" ويعني "تحرير الشعب" ويتزعم هذا التحالف القيادي المعارض عثمان سونكو، لكن ترشحه رفض من طرف المجلس الدستوري.

ويتنافس كذلك في الانتخابات السنغالية تحالف "Wallou Sénégal" وتعني "إنقاذ السنغال"، وتتبع هذه الكتلة للحزب الديمقراطي السنغالي، برئاسة الرئيس السابق للبلاد عبد الله واد.

وتسبق الانتخابات لتشريعية، الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، وسط شكوك يبديها بعض المعارضين بشأن إمكانية أن يترشح الرئيس الحالي ماكي صال لولاية ثالثة.