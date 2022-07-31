الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 طائرات أوكرانية بدون طيار أوكرانية

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيلا أوكرانيا متطرفا في منطقة خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا .



وأضاف أن القوات المسلحة الروسية استهدفت لواء عسكريا أوكرانيا في دونيتسك وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا.



وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية ما يصل إلى 100 متطرف في منطقتي خيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى أربعة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.