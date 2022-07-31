اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية

الأحد، 31 يوليه 2022 01:17 م
الدفاع الروسية تعلن إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت 11 صاروخا من طراز MLRS خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيلا أوكرانيا متطرفا في منطقة خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا .


وأضاف أن القوات المسلحة الروسية استهدفت لواء عسكريا أوكرانيا في دونيتسك وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا.


وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية ما يصل إلى 100 متطرف في منطقتي خيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى أربعة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة