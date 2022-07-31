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الخارجية الروسية: واشنطن تتمسك بمفهوم من الردع إلى التدمير بعلاقتها مع موسكو

الأحد، 31 يوليه 2022 07:25 م
الخارجية الروسية: واشنطن تتمسك بمفهوم من الردع إلى التدمير بعلاقتها مع موسكو زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة الأمريكية فى علاقتها مع روسيا، تتمسك بمفهوم من الردع إلى التدمير، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "مفهوم الولايات المتحدة واضح، ومن الردع إلى التدمير، فهم أنفسهم يتحدثون عن ذلك، هذا هو تاريخهم".

 

وفى وقت سابق قالت نائبة عن شبه جزيرة القرم بالبرلمان الروسى، إن هجوم الطائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود الروسى فى سيفاستوبول لم ينفذ من الخارج، وإنما من داخل المدينة.

 

وذكرت النائبة عن شبه جزيرة القرم أولغا كوفيتيدى - فى تصريح أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "الهجوم بالطبع لم يأت من الخارج بل من أراضى سيفاستوبول، وتجرى تحقيقات فى المدينة للعثور على منظمى هذا العمل الإرهابي".

 

وشددت على أن الحادث يعتبر بلا شك عملا إرهابيا، وأن المسؤولين عنه سيعاقبون، مؤكدة أن الوضع فى سيفاستوبول يسوده الهدوء.


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